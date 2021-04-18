Рублёв: перед матчем с Надалем я рассчитывал, что уже в пятницу покину Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв на пресс-конференции после поражения в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) признался, что не рассчитывал на победу в матче с Рафаэлем Надалем. Напомним, россиянин обыграл Короля грунта со счётом 6:2, 4:6, 6:2.
«Я подтвердил своё участие на турнире в Барселоне прямо перед матчем с Рафой (Рафаэлем Надалем — прим. «Чемпионата»). В голове я рассчитывал, что, вероятно, в пятницу уже буду в Барселоне.
В итоге у меня осталось два выходных перед стартом соревнований в Испании, но этого вполне достаточно, чтобы восстановиться. Посмотрим, как я буду себя чувствовать», — приводит слова Рублёва журналистка Рим Абулиэль в своём «твиттере».
Турнир категории ATP-500 стартует в Барселоне (Испания) завтра, 19 апреля. Рублёв начнёт соревнования со второго круга, в матче с победителем встречи между французом Бенуа Пэром и одним из победителей квалификации.
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