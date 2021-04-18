Астра Шарма взяла первый титул в карьере, обыграв Жабер в финале турнира в Чарльстоне-2

25-летняя австралийская теннисистка Астра Шарма (165-я в рейтинге WTA) взяла первый титул в карьере. В решающем матче турнира категории WTA-250 в Чарльстоне-2 (США) Шарма в трёх сетах обыграла первую сеяную турнира туниску Онс Жабер (27-я ракетка мира) со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 57 минут. Шарма 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Жабер – 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Победа в соревнованиях принесла австралийке более $ 29 тыс. и 280 рейтинговых очков.

Отметим, что россиянки Наталья Вихлянцева и Людмила Самсонова на втором турнире в Чарльстоне не смогли преодолеть первый круг соревнований.