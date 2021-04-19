«Белиссимо». Подписчики восхитились естественной красотой Виктории Азаренко

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новый снимок, на котором запечатлела себя абсолютно естественной, без косметики.

Публикация доступна в «инстаграме» Виктории Азаренко.

Подписчики белоруски бурно отреагировали на фото: «Красивая женщина», «Белиссимо», «Вау», «Ух, какая».

Ранее Азаренко сообщила, что пропустит турнир категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который стартует сегодня, из-за того, что собирается получить первую дозу вакцины от коронавируса.

За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 15-ю строчку. Последняя победа Азаренко на турнирах датируется 2020-м годом, она выиграла титул в Цинциннати (США).