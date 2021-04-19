«Белиссимо». Подписчики восхитились естественной красотой Виктории Азаренко
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новый снимок, на котором запечатлела себя абсолютно естественной, без косметики.
Публикация доступна в «инстаграме» Виктории Азаренко.
Подписчики белоруски бурно отреагировали на фото: «Красивая женщина», «Белиссимо», «Вау», «Ух, какая».
Ранее Азаренко сообщила, что пропустит турнир категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который стартует сегодня, из-за того, что собирается получить первую дозу вакцины от коронавируса.
За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 15-ю строчку. Последняя победа Азаренко на турнирах датируется 2020-м годом, она выиграла титул в Цинциннати (США).
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