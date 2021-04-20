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Касаткина вышла во второй круг турнира в Стамбуле, отдав сопернице лишь один гейм

Касаткина вышла во второй круг турнира в Стамбуле, отдав сопернице лишь один гейм
Теннис / WTA 0

23-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).

На старте соревнований Касаткина в двух сетах разобралась с хорватской теннисисткой Терезой Мрдежа со счётом 6:1, 6:0. Россиянка провела на корте менее часа — 58 минут.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы — ни одного эйса, 2 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем раунде соревнований Касаткиной предстоит сразиться с украинкой Мартой Костюк.

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.

Стамбул. 1-й круг
20 апреля 2021, вторник. 11:10 МСК
Тереза Мрдежа
242
Хорватия
Тереза Мрдежа
Т. Мрдежа
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
37
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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