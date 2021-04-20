Касаткина вышла во второй круг турнира в Стамбуле, отдав сопернице лишь один гейм
23-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).
На старте соревнований Касаткина в двух сетах разобралась с хорватской теннисисткой Терезой Мрдежа со счётом 6:1, 6:0. Россиянка провела на корте менее часа — 58 минут.
Касаткина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы — ни одного эйса, 2 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В следующем раунде соревнований Касаткиной предстоит сразиться с украинкой Мартой Костюк.
Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.
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