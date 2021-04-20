Кудерметова прошла во 2-й круг турнира в Стамбуле, обыграв американку Перу на тай-брейке

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче первого раунда соревнований она оказалась сильнее представительницы США Бернарды Перы. Счёт матча — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
Продолжительность встречи составила 3 часа и 2 минуты. Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 18. Её соперница, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, выполнила 6 эйсов, 10 раз ошиблась на подаче и использовала 5 шансов из 11 взять подачу Кудерметовой.
В следующем раунде турнира Вероника встретится с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Кайя Канепи (Эстония).
Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.
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