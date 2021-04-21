Александр Бублик уступил в матче второго круга турнира в Барселоне

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в матче второго круга турнира ATP в Барселоне (Испания). Соперником 42-й ракетки мира был австралийский теннисист Алекс де Минор. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу австралийца. Общая продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.
Бублик 6 раз подал на вылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Минора 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Напомним, что именно эти теннисисты встретились в финале турнира ATP в Анталии в январе 2021 года. Тогда, по причине травмы Бублика, победу также одержал де Минор.
Следующим соперником 25-й ракетки мира Алекса де Минора в матче третьего круга станет 22-летний грек Стефанос Циципас. В своём матче Циципас обыграл испанца Хауме Мунара — 6:0, 6:2.
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