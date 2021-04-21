Потапова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Стамбуле, проиграв Кырсте

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в Стамбуле (Турция). В матче второго круга соревнований Потапова уступила представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Потапова ни разу не подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Кырстя подала два эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира категории WTA 250 в Стамбуле Кырстя сыграет с победительницей матча между француженкой Фионой Ферро и россиянкой Верой Звонарёвой, получившей уайлд-кард от организаторов.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет $235 238.