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Надаль одержал волевую победу над Ивашко во втором круге турнира в Барселоне

Надаль одержал волевую победу над Ивашко во втором круге турнира в Барселоне
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания). В матче второго раунда соревнований первый сеяный Надаль нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Надаль один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Ивашко подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с победителем матча второго круга между японцем Кеем Нисикори и 13-м сеяным чилийцем Кристьяном Гариным.

Призовой фонд турнира категории ATP 500 в Барселоне составляет € 1 565 480.

Барселона. 2-й круг
21 апреля 2021, среда. 17:15 МСК
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Илья Ивашко
111
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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