Надаль одержал волевую победу над Ивашко во втором круге турнира в Барселоне
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания). В матче второго раунда соревнований первый сеяный Надаль нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Надаль один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Ивашко подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с победителем матча второго круга между японцем Кеем Нисикори и 13-м сеяным чилийцем Кристьяном Гариным.
Призовой фонд турнира категории ATP 500 в Барселоне составляет € 1 565 480.
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
19:50
-
19:16
-
19:00
-
18:25
-
17:13
-
16:28
-
15:57
-
15:46
-
15:32
-
15:16
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
12:54
-
12:34
-
11:50
-
11:22
-
10:53
-
10:25
-
09:57
-
09:34
-
00:59
- 20 апреля 2021
-
23:35
-
23:28
-
22:45
-
22:39
-
22:33
-
20:35
-
19:21
-
17:36
-
17:13
-
16:29
-
16:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам