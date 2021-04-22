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Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле, обыграв эстонку Канепи в двух сетах

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле, обыграв эстонку Канепи в двух сетах
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче второго раунда соревнований она оказалась сильнее представительницы Эстонии Кайи Канепи. Счёт матча — 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 29 минут. Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Её соперница, занимающая 65-е место в рейтинге WTA, выполнила 4 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и использовала 1 предоставленный шанс взять подачу Кудерметовой.

В следующем раунде турнира Вероника встретится с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.

Стамбул. 2-й круг
22 апреля 2021, четверг. 16:25 МСК
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Кайя Канепи
65
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
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