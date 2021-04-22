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Карацев вышел в 1/4 финала турнира в Белграде, обыграв Бедене в 3-м сете на тай-брейке

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-250 в Белграде (Сербия). В матче второго раунда соревнований он оказался сильнее представителя Словении Аляжа Бедене. Счёт матча — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Карацев 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 7 взять подачу Карацева.

За выход в полуфинал Аслан поборется с итальянским теннисистом Джанлукой Маджером, оказавшимся сильнее австралийца Алексея Попырина.

Турнир в Белграде продлится с 19 по 25 апреля. Его призовой фонд составил € 650 тыс. По разным причинам с соревнований снялись австриец Доминик Тим, швейцарец Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис.