Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Карацев вышел в 1/4 финала турнира в Белграде, обыграв Бедене в 3-м сете на тай-брейке

Карацев вышел в 1/4 финала турнира в Белграде, обыграв Бедене в 3-м сете на тай-брейке
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-250 в Белграде (Сербия). В матче второго раунда соревнований он оказался сильнее представителя Словении Аляжа Бедене. Счёт матча — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Карацев 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 7 взять подачу Карацева.

За выход в полуфинал Аслан поборется с итальянским теннисистом Джанлукой Маджером, оказавшимся сильнее австралийца Алексея Попырина.

Турнир в Белграде продлится с 19 по 25 апреля. Его призовой фонд составил € 650 тыс. По разным причинам с соревнований снялись австриец Доминик Тим, швейцарец Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис.

Белград-1 (м). 2-й круг
22 апреля 2021, четверг. 20:10 МСК
Аслан Карацев
28
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
3 		6 6 5
         
Аляж Бедене
56
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
Аслан Карацев дебютирует на кортах Мюнхена. Там когда-то блистал Николай Давыденко
Российские и советские теннисисты не раз побеждали в столице Баварии. Продолжит ли эту традицию Карацев?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021