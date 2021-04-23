Свитолина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, отыграв у Квитовой два матчбола
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина (4) вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В четвертьфинальной встрече с десятой ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой (7) украинка отыграла два матчбола во втором сете, по ходу которого уступала 2:5, и выиграла матч со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:2. Отметим, что Квитова является действующей чемпионкой турнира.
Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. Свитолина 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Квитовой – 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 16.
В полуфинале соревнований Свитолиной предстоит сразиться с первой ракеткой мира представительницей Австралии Эшли Барти.
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