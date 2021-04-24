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Циципас вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Синнера. Видеообзор

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас стал финалистом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Это 15-й финал ATP в карьере 22-летнего грека.

В полуфинальном матче Циципас (2) оказался сильнее 19-летнего представителя Италии Янника Синнера (11). Счёт матча в двух сетах — 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 23 минуты. Циципас 2 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из четырёх предоставленных шансов взять подачу Циципаса.

За титул в Барселоне грек поборется с третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Успех в матче с Синнером продлил победную серию Циципаса до 9 матчей.