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«Не давал дышать Новаку». Тарпищев о победе Карацева над Джоковичем в Белграде

«Не давал дышать Новаку». Тарпищев о победе Карацева над Джоковичем в Белграде
Теннис / ATP 0
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над Сербом Новаком Джоковичем на домашнем для первой ракетки мира турнире в Белграде.

В полуфинале Карацев сенсационно обыграл Джоковича со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

«Победа эта хороша психологически для Аслана, так как это победа на грунте. Победа заслуженная, он вёл игру, был лучше. Не давал дышать Новаку, много мячей с первой подачи добивал с лёта под заднюю линию. Из-за этого Джокович много играл на растяжках. Но переоценивать не надо, сейчас подготовительный период.

Следующий матч будет показательным. Скорее всего, там будет Берретини, тяжёлый будет матч. А Джокович держался за счёт опыта, в экстренных ситуациях играл почище. А Аслан выигрывал за счёт атаки, очень доволен его игрой. Сейчас все готовятся, ничего страшного нет. Всё будет зависеть от восстановления. Интенсивность была большой, после следующего матча можно будет рассуждать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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