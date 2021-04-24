«Не давал дышать Новаку». Тарпищев о победе Карацева над Джоковичем в Белграде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над Сербом Новаком Джоковичем на домашнем для первой ракетки мира турнире в Белграде.
В полуфинале Карацев сенсационно обыграл Джоковича со счётом 7:5, 4:6, 6:4.
«Победа эта хороша психологически для Аслана, так как это победа на грунте. Победа заслуженная, он вёл игру, был лучше. Не давал дышать Новаку, много мячей с первой подачи добивал с лёта под заднюю линию. Из-за этого Джокович много играл на растяжках. Но переоценивать не надо, сейчас подготовительный период.
Следующий матч будет показательным. Скорее всего, там будет Берретини, тяжёлый будет матч. А Джокович держался за счёт опыта, в экстренных ситуациях играл почище. А Аслан выигрывал за счёт атаки, очень доволен его игрой. Сейчас все готовятся, ничего страшного нет. Всё будет зависеть от восстановления. Интенсивность была большой, после следующего матча можно будет рассуждать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 24 апреля 2021
-
22:44
-
22:42
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:10
-
22:08
-
21:48
-
21:21
-
20:32
-
19:48
-
19:30
-
19:13
-
18:59
-
18:47
-
18:46
-
18:14
-
17:31
-
16:55
-
16:13
-
15:49
-
15:30
-
14:56
-
14:38
-
13:27
-
12:56
-
11:37
-
10:58
-
08:14
-
00:58
- 23 апреля 2021
-
23:55
-
23:20
-
22:48
-
22:30
-
22:13