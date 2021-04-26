Илья Ивашко узнал соперника в первом круге турнира в Мюнхене

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия). В частности, белорус Илья Ивашко (Q) в первом круге сыграет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.
Мюнхен. Мужчины. Распределение победителей квалификации
Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Маккензи Макдональд (США, Q) — Душан Лайович (Сербия, 6).
Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, Q) — Себастьян Корда (США).
Седрик-Марсель Штебе (Германия, Q) — Федерико Кория (Аргентина).
В 2019 году победителем этих соревнований стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир в Мюнхене не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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