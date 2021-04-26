Егор Герасимов снялся с матча первого круга на турнире в Мюнхене, проиграв 8 геймов подряд
Белорусский теннисист Егор Герасимов вылетел с турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В матче первого круга с аргентинцем Гидо Пелья Герасимов при счёте 6:0, 2:0 в пользу соперника принял решение покинуть корт. Встреча продлилась 51 минуту.
Герасимов 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. На счету аргентинца — 1 эйс и 4 использованных брейк-пойнта из 7.
Призовой фонд соревнований составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.
Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев. Первым сеяным соревнований в Баварии стал шестая ракетка мира немец Александр Зверев.
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