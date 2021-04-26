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Егор Герасимов снялся с матча первого круга на турнире в Мюнхене, проиграв 8 геймов подряд

Егор Герасимов снялся с матча первого круга на турнире в Мюнхене, проиграв 8 геймов подряд
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Егор Герасимов вылетел с турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В матче первого круга с аргентинцем Гидо Пелья Герасимов при счёте 6:0, 2:0 в пользу соперника принял решение покинуть корт. Встреча продлилась 51 минуту.

Герасимов 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. На счету аргентинца — 1 эйс и 4 использованных брейк-пойнта из 7.

Призовой фонд соревнований составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.

Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев. Первым сеяным соревнований в Баварии стал шестая ракетка мира немец Александр Зверев.

Мюнхен. 1-й круг
26 апреля 2021, понедельник. 15:25 МСК
Гидо Пелья
55
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
0 		0  
         
Егор Герасимов
76
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
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