Мюнхен ждёт Карацева. Встреча со Зверевым для Аслана возможна только в финале

Россиянин Аслан Карацев, успешно сыгравший в Сербии, не собирается делать паузу в выступлениях. На очереди турнир в столице Баварии. Жеребьёвка в Мюнхене ответила на главный вопрос для российских болельщиков: в какую половину сетки попадёт единственный представитель России. Попал он в нижнюю, то есть встреча с немцем Александром Зверевым для Аслана возможна только в финале. Россиянин получил третий номер посева и пропустит первый круг: так же, как и Зверев (1), норвежец Каспер Рууд (2) и серб Филип Краинович (4). В дебютном матче в Мюнхене Карацев сыграет либо с квалифаером Седрик-Марселем Штебе, либо с Федерико Корией. Скорее всего, эта встреча будет назначена на четверг, поскольку всю предыдущую неделю Аслан провёл на турнире в Белграде, где добрался до финала, а сенсационно победивший в полуфинале первую ракетку мира Новака Джоковича. Так что несколько дней для восстановления и подготовки к мюнхенскому чемпионату у россиянина всё же будет.

Фантастическая неделя Аслана Карацева! Без трофея, но снова в топ-5 Чемпионской гонки ATP Из Белграда россиянин увёз победу над первой ракеткой мира. А ещё Карацев вернётся в пятёрку лучших теннисистов сезона.

Что и говорить, Мюнхен ждёт Карацева. Первый номер посева Александр Зверев, как и многие специалисты, тоже отмечает прогресс Аслана – одной из главных звёзд турнира в столице Баварии: «Этот турнир проходит в моей стране. Играть в Германии всегда приятно. Я дважды побеждал в Мюнхене, а после победы в двух последних немецких турнирах в Кёльне в октябре, надеюсь, что так будет и дальше. В Мюнхене отличная семейная атмосфера, не часто играешь в таких условиях. К тому же выступят все лучшие немецкие игроки. Приедет и Аслан Карацев, который перевернул всё с ног на голову, выступая на Открытом чемпионате Австралии, где он дошёл до полуфинала. Это будет отличная неделя».

Как хорошо вы знаете наших теннисистов — Медведева, Рублёва, Карацева и Хачанова? Кто из россиян раньше других пробился в топ-10, а кто встал в один ряд с Федерером, Джоковичем и Надалем. Проверьте ваши знания.

Кстати, первый возможный соперник Карацева, аргентинец Кория, тоже играл в Белграде, но далеко не так успешно, как россиянин. Он уже в первом матче уступил сербскому обладателю уайлд-кард Николе Милоевичу, а всего, начиная с полуфинала турнира в Сантьяго, Себастьян проиграл пять матчей подряд. Можно смело говорить о том, что аргентинец сейчас находится не в лучшей форме, и далеко не факт, что он пройдёт победителя квалификации и доберётся до Аслана. Кстати, квалификацию преодолели весьма сильные игроки: например, белорус Илья Ивашко, который в Барселоне взял сет у самого будущего чемпиона Рафаэля Надаля.

Если представить, что Карацев выиграет первый матч в Мюнхене, то в четвертьфинале он, скорее всего, встретится с Николозом Басилашвили (5). Правда, грузин тоже не блещет в последнее время: он проиграл три матча подряд. В той же части сетки находится и американец Себастьян Корда, сын знаменитого теннисиста Петра Корды. В конце марта американец и россиянин встречались на «Мастерсе» в Майами, и там игра у Аслана совсем не пошла: он взял всего три гейма. Реванш мог состояться уже в Белграде, но там Корда проиграл на решающем тай-брейке Аляжу Бедене.

Если всё пойдёт согласно рейтингу, то в полуфинале единственный в сетке россиянин может сыграть с Каспером Руудом. Норвежец прекрасно выступил в Монте-Карло и дошёл до полуфинала, где уступил только Андрею Рублёву, а на следующей неделе он решил отдохнуть. В одной четверти сетки в Мюнхене вместе с 22-летним Каспером оказались такие игроки как аргентинец Гидо Пелья, белорус Егор Герасимов, уругваец Пабло Куэвас и австралиец Алексей Попырин.

Аслан Карацев дебютирует на кортах Мюнхена. Там когда-то блистал Николай Давыденко Российские и советские теннисисты не раз побеждали в столице Баварии. Продолжит ли эту традицию Карацев?

Сетку в Мюнхене возглавил Александр Зверев. Двукратный чемпион этого соревнования сыграет тут уже в шестой раз. В 2017-м и 2018-м он достаточно уверенно брал титулы, отдавая за неделю лишь по одному сету. А вот оформить хет-трик в 2019-м ему помешал Кристьян Гарин. Сам чилиец в итоге и стал победителем, но защищать свой титул он сейчас не будет. Сетка Зверева выглядит достаточно удобной: Максимилиан Мартерер во втором круге и, вероятно, Душан Лайович (6) в четвертьфинале. Не будем сбрасывать со счетов одно из открытий сезона, финна Эмиля Руусувуори, который, кстати, победил Зверева на «Мастерсе-1000» в Майами. Правда, на грунте в этом сезоне 22-летний теннисист ещё не играл.