Филипп Кольшрайбер поучаствовал в забавных конкурсах на турнире в Мюнхене

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер перед стартом на турнире ATP-250 в Мюнхене (Германия) принял участие в забавных конкурсах от организаторов — «Баварских играх». Ему нужно было забить гвоздь в бревно, прокатить пивные кружки по столу, набирая очки, и попасть теннисным мячом в кружку.
Видео доступно в «твиттере» турнира в Мюнхене
В 2019 году победителем этих соревнований стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир в Мюнхене не состоялся из-за пандемии коронавируса. Кольшрайбер является трёхкратным победителем этих соревнований.
В первом круге Филипп, получивший уайлд-кард от организаторов, сыграет с соотечественником Домиником Кёпфером.
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