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Кёпфер обыграл Кольшрайбера и вышел во второй круг турнира в Мюнхене

Кёпфер обыграл Кольшрайбера и вышел во второй круг турнира в Мюнхене
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Доминик Кёпфер вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В матче первого круга 54-я ракетка мира обыграла своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Кёпфер совершил 3 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Кольшрайбера — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 использованных брейк-поинтов из 15.

Во втором круге соревнований Кёпфер сразится с ещё одним немецким теннисистом — 44-й ракеткой мира Ян-Леннардом Штруффом.

В других матчах дня уругваец Пабло Куэвас обыграл американца Тенниса Сандгрена, представитель Германии Ян-Леннард Штруфф (7) оказался сильнее словака Андрея Мартина, прошедший через квалификацию американец Маккензи Макдональд одержал победу над сербом Душаном Лайовичем (6), японец Таро Дэниэл уступил обладателю wild-card немцу Яннику Хаффману, а колумбиец Даниэль Элахи Галан Риверос обыграл американца Себастьяна Корду.

Мюнхен. 1-й круг
27 апреля 2021, вторник. 15:30 МСК
Доминик Кёпфер
54
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Филипп Кольшрайбер
114
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
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