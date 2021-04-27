Кёпфер обыграл Кольшрайбера и вышел во второй круг турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Доминик Кёпфер вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).



В матче первого круга 54-я ракетка мира обыграла своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 6:3.



Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Кёпфер совершил 3 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Кольшрайбера — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 использованных брейк-поинтов из 15.



Во втором круге соревнований Кёпфер сразится с ещё одним немецким теннисистом — 44-й ракеткой мира Ян-Леннардом Штруффом.



В других матчах дня уругваец Пабло Куэвас обыграл американца Тенниса Сандгрена, представитель Германии Ян-Леннард Штруфф (7) оказался сильнее словака Андрея Мартина, прошедший через квалификацию американец Маккензи Макдональд одержал победу над сербом Душаном Лайовичем (6), японец Таро Дэниэл уступил обладателю wild-card немцу Яннику Хаффману, а колумбиец Даниэль Элахи Галан Риверос обыграл американца Себастьяна Корду.