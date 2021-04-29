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Бублик: я часто ругаюсь во время матчей. Болельщики скрывали это

Бублик: я часто ругаюсь во время матчей. Болельщики скрывали это
Теннис / ATP 0

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о причине, по которой он сильнее всего скучает по болельщикам.

«Я много разговариваю во время матчей. Более того, я часто ругаюсь во время поединка. Это скрывали аплодисменты зрителей.

По этой причине я бы хотел, чтобы зрители как можно скорее вернулись на трибуны. Их аплодисменты и крики давали мне возможность не получать очередные предупреждения», — рассказал Бублик пресс-службе турнира в Эшториле в официальном «твиттере».

Александр Бублик уступил в матче первого круга на турнире в Эшториле (Португалия). Казахстанский теннисист проиграл испанскому теннисисту Педро Мартинесу Портеро в двух сетах со счётом 3:6, 0:6. На данный момент Бублик занимает 43-е место в рейтинге 52 недель ATP.

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