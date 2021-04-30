Немецкий теннисист Штруфф чуть не выкинул ракетку на трибуну, позже сломав её

Эмоциональный эпизод произошёл во время одного из матчей турнира ATP в Мюнхене (Германия).
Во встрече второго круга между немецкими теннисистами Домиником Кёпфером и Ян-Леннардом Штруффом во время восьмого гейма первого сета Штруфф потерял контроль над эмоциями и несколько раз ударил ракетку о корт, затем чуть не выкинул её на трибуны, в итоге сломав её. Момент попал в трансляцию поединка.
Видео доступно на странице «Чемпионата».
Матч завершился победой Штруффа в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (0:7), 6:2. В четвертьфинальном поединке немецкий теннисист, посеянный под седьмым номером, сыграет с четвёртым номером посева сербом Филипом Краиновичем, одержавшим автоматическую победу ввиду снятия с турнира его соперника – Яна Ханфманна.
Напомним, что турнир категории ATP-250 в Мюнхене проходит с 26 апреля по 2 мая 2021 года. Призовой фонд соревнования составляет €419 470.
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