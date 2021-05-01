Долгополов объявил о завершении профессиональной карьеры

Экс 13-я ракетка мира, украинец Александр Долгополов объявил о завершении карьеры в профессиональном теннисе.
«Я никогда не устанавливал теннисных рекордов, но надеюсь, что играл в привлекательный для болельщиков теннис. Я получил травму запястья в Австралии три года назад после неправильного удара на тренировке.
Я почувствовал боль, но она меня не сильно беспокоила. Затем удалось дойти до третьего раунда Открытого чемпионата Австралии и вернуться в Европу. Никогда не думал, что это станет концом карьеры.
Пару лет я пытался вернуться, перенёс две операции, но продолжаю чувствовать дискомфорт», — заявил Долгополов в обращении на официальном сайте ATP.
Свой последний матч Долгополов провёл в 2018 году на турнире категории «Мастерс» в Риме, уступив сербу Новаку Джоковичу со счётом 1:6, 3:6. За свою карьеру украинский теннисист завоевал 3 титула в одиночном разряде. Последний — в 2017 году на турнире в Буэнос-Айресе.
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