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Долгополов объявил о завершении профессиональной карьеры

Долгополов объявил о завершении профессиональной карьеры
Теннис / ATP 0
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Экс 13-я ракетка мира, украинец Александр Долгополов объявил о завершении карьеры в профессиональном теннисе.

«Я никогда не устанавливал теннисных рекордов, но надеюсь, что играл в привлекательный для болельщиков теннис. Я получил травму запястья в Австралии три года назад после неправильного удара на тренировке.

Я почувствовал боль, но она меня не сильно беспокоила. Затем удалось дойти до третьего раунда Открытого чемпионата Австралии и вернуться в Европу. Никогда не думал, что это станет концом карьеры.

Пару лет я пытался вернуться, перенёс две операции, но продолжаю чувствовать дискомфорт», — заявил Долгополов в обращении на официальном сайте ATP.

Свой последний матч Долгополов провёл в 2018 году на турнире категории «Мастерс» в Риме, уступив сербу Новаку Джоковичу со счётом 1:6, 3:6. За свою карьеру украинский теннисист завоевал 3 титула в одиночном разряде. Последний — в 2017 году на турнире в Буэнос-Айресе.

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