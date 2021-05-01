Лопес — о Надале: возраст никого не щадит, но он продолжает становиться лучше

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес поделился мнением о форме Рафаэля Надаля, а также о влиянии возраста на 20-кратного обладателя турниров «Большого шлема».
«Немногие игроки в 34 года могли бы похвастаться тем, где находится сейчас Надаль. Он показал, что у него нет иллюзий и он продолжает становиться лучше, хотя это очень сложно. Я вижу, как он постоянно прогрессирует и становится более совершенным теннисистом. Я думаю, что Надаль ещё будет выступать долгое время.
Возраст никого не щадит, но Рафаэль в 34 года продолжает держать высокую планку, хотя и физически, и морально становится тяжелее побеждать», — рассказал Лопес.
39-летний Лопес занимает 60-е место в рейтинге 52 недель ATP. Последним соревнованием, на котором побеждал испанец, является турнир ATP в Лондоне в 2019 году.
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