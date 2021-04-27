«Я правша, но играю другой рукой». Миф, который преследует Рафаэля Надаля всю карьеру

Рафаэль Надаль — один из самых титулованных, известных и популярных теннисистов мира. Но испанец ещё один из самых таинственных игроков. В своих соцсетях он не рассказывает о личной жизни, публике почти ничего не известно о его жене, болельщики не знают, как и почему появились знаменитые и многочисленные ритуалы Надаля во время матча. Многочисленные слухи о пересадке волос, о лечении Рафаэля стволовыми клетками лишь увеличивают ореол таинственности. Но есть один миф, который преследует Рафаэля Надаля всю его карьеру. Это байка о том, что ещё в детстве его дядя Тони специально научил маленького Рафу, правшу от рождения, держать ракетку в левой руке. Но зачем? И вообще — правда ли это? Разбираемся.

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Рафаэль Надаль обратил на себя внимание теннисных специалистов, ещё когда был юниором. Свой первый титул ATP испанец выиграл в 18, а уже в 19 впервые завоевал главный трофей на «Ролан Гаррос». Атлетичность, мобильность, безупречная техника ударов, страстность и выносливость — это лишь часть козырей в игре Надаля. Есть и ещё одно преимущество — уникальный форхенд левши, благодаря которому испанцу удаётся придавать мячу необычное вращение, с которым далеко не каждый соперник может справиться. Самый юный в истории «Ролан Гаррос» чемпион Майкл Чанг, например, считает, что Надаль мог не стать столь же успешным, не играй он левой рукой: «Мне кажется, игра Рафаэля была бы менее эффективной, не будь он левшой. Благодаря тому, что Надаль играет левой рукой, ему удаётся придавать мячам совершенно другое вращение. После его сильного удара с форхенда у большинства оппонентов возникают серьёзные проблемы». Многие уверены, что Тони Надаль специально вложил ракетку в левую руку своего племянника, чтобы предоставить ему преимущество.

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Когда в 90-е дядя Тони стал тренировать своего племянника, перед его глазами были такие удачные примеры теннисных левшей, как Мартина Навратилова, Джимми Коннорс, Джон Макинрой, Гильермо Вилас. В те годы было много публикаций на тему, даёт ли преимущество теннисисту игра левой рукой. До сих пор ходит байка о том, что Тони Надаль внимательно изучил все статьи и соответствующую статистику, и решил, что его племяннику будет выгоднее играть левой рукой. То есть получается, что Тони Надаль сознательно сделал из правши Рафаэля теннисного левшу? Слухи об этом стали ходить уже в начале карьеры будущего Короля грунта. Наблюдатели заметили, что испанец пишет и ест правой рукой, а в теннис играет почему-то левой. Оба Надаля время от времени безуспешно пытались опровергнуть миф о том, что юного теннисиста заставили переучиться под левшу. Но им почему-то не особо верят до сих пор.

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Например, в своей автобиографии Рафа писал, что дядя здесь ни при чём, что его никто не переучивал и не заставлял брать ракетку в левую руку. А Тони Надаль ещё в 2010 году, рассказывая о проблемах с подачей своего племянника, тоже косвенно опроверг этот миф: «Что касается подачи Рафаэля, то ему очень мешает тот факт, что он правша, а подаёт левой рукой. Впрочем, мы продолжаем работать над подачей и надеемся решить эту проблему в ближайшее время. Когда он был маленьким, я думал, что он левша, хотя наверняка у него получилось бы подавать лучше правой рукой». Затронул эту тему даже Роджер Федерер, когда проводил с Надалем прямой эфир в «Инстаграме» во время карантина-2020: «Почему ты играешь левой рукой? Ведь ты же правша!» — «Я правша, но играю другой рукой. Правой у меня вообще не получается играть. Я этого не умею. Я всё делаю, как правша, кроме футбола и тенниса. В теннис я играю левой рукой, а в футбол — левой ногой. Когда я начинал играть, у меня был не только двуручный бэкхенд, но и двуручный форхенд. И тогда никто не мог понять — правша я или левша».

Мы уже говорили о том, что среди чемпионов турниров «Большого шлема» и первых ракеток мира очень много левшей. Это Род Лейвер, Гильермо Вилас, Джимми Коннорс, Джон Макинрой, Томас Мустер, Петр Корда, Горан Иванишевич, Марсело Риос, Мартина Навратилова, Моника Селеш, Анжелика Кербер, Петра Квитова и, конечно же, Рафаэль Надаль. Самый титулованный среди них, причём не природный левша. Справедливости ради нужно отметить, что в истории тенниса есть немало игроков, которые родились левшами, но были переучены играть правой рукой. Причём некоторые из них добились больших успехов, и неизвестно, сколько бы они ещё могли выиграть, если бы их природные возможности не были «подправлены». Среди таких переученных правшей — австралийцы Кен Розуолл, Маргарет Корт, американка Морин Коннолли, испанец Карлос Мойя и россиянка Мария Шарапова.