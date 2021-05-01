Аслан Карацев: Маррей после каждого очка разговаривает, а потом бегает как угорелый

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, как научился контролировать всплески эмоций на матчах.

«Пытаюсь держать себя в руках. Это сильно мешает на игре и сжирает меня изнутри. Я трачу на это энергию, начинает теряться концентрация.

Подпитываться негативной энергией? Не знаю. Я могу всплеснуть, но не прямо идти и ворчать весь матч. Я могу крикнуть и потом начать дальше играть. Но прям чтоб ходить, как Энди Маррей… Он после каждого очка разговаривает, а потом бегает как угорелый», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

На старте грядущего «Мастерса» в Мадриде (Испания) Карацев сыграет с французским теннисистом Уго Умбером, при положительном результате россиянин выйдет на девятую ракетку мира, аргентинца Диего Шварцмана.

Полная версия интервью Аслана Карацева уже доступна на «Чемпионате».

Аслан Карацев потренировался с Синнером и Фоньини перед стартом на «Мастерсе» в Мадриде