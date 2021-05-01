Аслан Карацев потренировался с Синнером и Фоньини перед стартом на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев провёл совместные тренировки с итальянцами Янником Синнером и Фабио Фоньини в Мадриде (Испания). Об этом стало известно из «инстаграма» тренера Карацева белоруса Егора Яцыка.
Завтра, 2 мая в Мадриде стартует турнир серии «Мастерс». В первом круге соревнований Карацев сыграет с французским теннисистом Уго Умбером, при положительном результате россиянин выйдет на девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана.
На прошедшем турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) Карацев вышел в финал, где на решающем тай-брейке уступил 10-й ракетке мира, итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Отметим, что на пути к финалу россиянин сумел остановить первую ракетку мира — серба Новака Джоковича.
- 1 мая 2021
-
18:54
-
18:39
-
17:43
-
16:43
-
16:27
-
16:16
-
15:54
-
15:41
-
15:28
-
15:13
-
14:30
-
13:58
-
13:36
-
13:16
-
11:10
-
11:10
-
11:01
-
10:55
-
10:25
-
09:39
-
09:22
-
00:53
-
00:31
- 30 апреля 2021
-
23:49
-
23:04
-
22:11
-
21:01
-
20:33
-
20:04
-
19:28
-
19:10
-
18:52
-
18:06
-
17:33
-
16:48