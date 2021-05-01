Аслан Карацев потренировался с Синнером и Фоньини перед стартом на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев провёл совместные тренировки с итальянцами Янником Синнером и Фабио Фоньини в Мадриде (Испания). Об этом стало известно из «инстаграма» тренера Карацева белоруса Егора Яцыка.

Завтра, 2 мая в Мадриде стартует турнир серии «Мастерс». В первом круге соревнований Карацев сыграет с французским теннисистом Уго Умбером, при положительном результате россиянин выйдет на девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана.

На прошедшем турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) Карацев вышел в финал, где на решающем тай-брейке уступил 10-й ракетке мира, итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Отметим, что на пути к финалу россиянин сумел остановить первую ракетку мира — серба Новака Джоковича.

Аслан Карацев поднялся на одну строчку в чемпионской гонке ATP, в топ-5 — трое россиян