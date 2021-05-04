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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, уверенно обыграв американку Пегулу

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, уверенно обыграв американку Пегулу
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде (Испания).

Седьмая ракетка мира обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался всего 54 минуты. Соболенко сделала 8 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Пегулы 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного использованного брейк-пойнта при одной попытке.

В четвертьфинальном поединке Соболенко сыграет с 16-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс, которая в своём матче оказалась сильнее третьей ракетки мира румынки Симоны Халеп, обыграв её со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет € 2 549 105.

Мадрид (ж). 3-й круг
04 мая 2021, вторник. 16:40 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
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