Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, уверенно обыграв американку Пегулу

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде (Испания).
Седьмая ракетка мира обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался всего 54 минуты. Соболенко сделала 8 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Пегулы 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного использованного брейк-пойнта при одной попытке.
В четвертьфинальном поединке Соболенко сыграет с 16-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс, которая в своём матче оказалась сильнее третьей ракетки мира румынки Симоны Халеп, обыграв её со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет € 2 549 105.
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