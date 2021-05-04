Веснина и Звонарёва вышли в четвертьфинал парного турнира в Мадриде

В Мадриде (Испания) продолжается женский парный турнир.
Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарёва вышли в 1/4 финала, обыграв Бетани Маттек-Сэндс (США) и Игу Свёнтек (Польша) в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 10:5. Напомним, что в случае ничейного результата после двух сетов в парных матчах играется особый тай-брейк до 10 очков.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету российской пары 3 эйса, 4 реализованных брейк-пойнта из 9 и ни единой двойной ошибки. Маттек-Сандс и Свёнтек совершили на двоих 1 подачу навылет, 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 11.
Это первый выход в четвертьфинальную стадию турниров для Елены Весниной после декретного отпуска, а также впервые она выиграла два матча подряд.
В 1/4 финала Звонарёва и Веснина сыграют против пары Елена Остапенко (Латвия) и Анастасия Павлюченкова (Россия). Финал женского парного турнира состоится 7 мая.
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