Барти вышла в полуфинал турнира в Мадриде, обыграв Квитову

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинальном матче австралийская теннисистка нанесла поражение чешке Петре Квитовой, посеянной под девятым номером, со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Барти шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Квитова подала пять эйсов, дважды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в финал Барти сыграет с испанкой Паулой Бадоса, получившей уайлд-кард от организаторов.

За участие во втором полуфинале борются бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, россиянка Анастасия Павлюченкова и чешка Каролина Мухова.