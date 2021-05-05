Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Мадриде, одолев Мухову

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинальном матче Павлюченкова на двух тай-брейках нанесла поражение чешке Каролине Муховой со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Встреча продолжалась ровно два часа.

Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала все четыре возможности взять подачу соперницы. Мухова подала один эйс, один раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова – Мухова в Мадриде.

За выход в финал Павлюченкова сыграет с победительницей матча между 13-й сеяной бельгийкой Элисе Мертенс и пятой ракеткой турнира белоруской Ариной Соболенко.