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Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Мадриде, одолев Мухову

Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Мадриде, одолев Мухову
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинальном матче Павлюченкова на двух тай-брейках нанесла поражение чешке Каролине Муховой со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Встреча продолжалась ровно два часа.

Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала все четыре возможности взять подачу соперницы. Мухова подала один эйс, один раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова – Мухова в Мадриде.

За выход в финал Павлюченкова сыграет с победительницей матча между 13-й сеяной бельгийкой Элисе Мертенс и пятой ракеткой турнира белоруской Ариной Соболенко.

Мадрид (ж). 1/4 финала
05 мая 2021, среда. 16:50 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 4 		6 2  
         
Каролина Мухова
Чехия
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