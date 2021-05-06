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Видеообзор волевой победы Карацева над Шварцманом на «Мастерсе» в Мадриде

Видеообзор волевой победы Карацева над Шварцманом на «Мастерсе» в Мадриде
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде обыграл девятую ракетку мира, представителя Аргентины Диего Шварцмана, со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Шварцман достаточно уверенно выиграл первый сет. При этом Карацев выглядел неуверенно, допускал много ошибок, подача у россиянина не шла.

Вторую партию Диего начал с брейка, но после этого Аслан не позволил сопернику ничего создать на своей подаче, а сам практически в каждом гейме цеплялся и в итоге сравнял счёт по сетам. В решающей партии Карацев не дал ни единого шанса сопернику и даже мог взять сет на ноль.

В матче третьего круга Карацев сыграет с бывшим россиянином Александром Бубликом, который уже несколько лет выступает за Казахстан.

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