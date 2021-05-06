Камельзон — о проигрыше Карацева: разнообразную игру Аслан не сумел раскусить

Заслуженный тренер Украины и России Владимир Камельзон прокомментировал проигрыш россиянина Аслана Карацева представителю Казахстана Александру Бублику в матче третьего круга турнира в Мадриде (Испания). Бублик выиграл со счётом в двух сетах 6:4, 6:3.



«Я расстроен, Бублик в последнее время набрал хорошие обороты. Он стал чувствовать себя в компании ребят, которые играют на уровне двадцатки, десятки. Его победы перестают нас удивлять. Бублик — хороший игрок, жаль, что он ушёл в Казахстан и не играет за Россию. Александр отличается тем, что у него хорошая подача, он играет по всей площадке. Карацев с такой вариативной, настойчивой игрой не сталкивался. Я говорил, что каждый матч надо играть по-своему, эту разнообразную игру Карацев не сумел раскусить. Играть прямолинейно против Бублика — это неправильно. Поражение не должно нас особенно расстраивать, потому что Карацев набирает обороты. Команда Аслана должна разобрать, в чём дело. Бублик ещё и Шаповалова обыграл, который казался сильнее. Аслан напоролся на игрока, с которым надо считаться. Бублик меньше стал заниматься клоунадой во время розыгрыша, кто-то его на путь истинный ставит: хватит дурака валять, надо выигрывать за счёт профессионализма.



После того, как Бублик выиграл Шаповалова, шансы были 50 на 50. Надо следить за тем, как игрок выходит на тебя. Если он вышел через Шаповалова, то надо было всё просчитать. Моя позиция заключается в том, что Бублика недооценили, это неправильно. Игроки теперь будут расценивать Карацева, как теннисиста, который обыграл Джоковича, никто не будет выходить на него и складывать своё оружие», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Тарпищев — о проигрыше Карацева Бублику: пока сложно требовать чего-то сверхъестественного