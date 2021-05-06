Надаль вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде, в двух сетах одолев Попырина

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), со счётом 6:3, 6:3 победив представителя Австралии Алексея Попырина в третьем раунде соревнований.



Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут. Надаль 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Попырин, занимающий 76-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 6 взять подачу соперника.



За выход в полуфинал турнира Рафаэль поспорит с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).



Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.