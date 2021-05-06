Рублёв на тай-брейке уступил американцу Иснеру в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде (Испания). В матче третьего круга соревнований он уступил американцу Джону Иснеру. Счёт встречи — 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (4:7).

Продолжительность поединка Рублёва и Иснера составила 2 часа и 9 минут. Рублёв ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Его соперник, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил 29 эйсов и 3 раза ошибся на подаче.

За право выйти в полуфинал турнира Иснер поспорит с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.