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Рублёв на тай-брейке уступил американцу Иснеру в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Рублёв на тай-брейке уступил американцу Иснеру в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде (Испания). В матче третьего круга соревнований он уступил американцу Джону Иснеру. Счёт встречи — 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (4:7).

Продолжительность поединка Рублёва и Иснера составила 2 часа и 9 минут. Рублёв ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Его соперник, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил 29 эйсов и 3 раза ошибся на подаче.

За право выйти в полуфинал турнира Иснер поспорит с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (м). 3-й круг
06 мая 2021, четверг. 16:30 МСК
Джон Иснер
39
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 7 7
6 4 		6 6 4
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Тройное поражение! Наши ребята не дошли в Мадриде даже до 1/4 финала. Как же так?
Россияне Медведев, Рублёв и Карацев дружно сошли с дистанции в 3-м круге престижного «Мастерса». А ведь все были фаворитами в своих матчах.
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