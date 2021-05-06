Россияне Медведев, Рублёв и Карацев дружно сошли с дистанции в 3-м круге престижного «Мастерса». А ведь все были фаворитами в своих матчах.

Тройное поражение! Наши ребята не дошли в Мадриде даже до 1/4 финала. Как же так?

Ни один российский теннисист так и не смог пробиться в 1/4 финала престижного «Мастерса» в Мадриде. Несмотря на то что и Аслан Карацев, и Даниил Медведев, и Андрей Рублёв считались фаворитами в своих матчах, они были вынуждены дружно зачехлить ракетки. Как же так? Четыре теннисиста из России входят в топ-30, но ни один не попал в восьмёрку лучших в столице Испании.

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Грунтовый сезон в самом разгаре. «Мастерс» в Мадриде – это второй турнир такой высокой категории ATP, который разыгрывается на этом покрытии. В основную сетку уже традиционно для сезона-2021 попало четыре теннисиста из России, которые входят в топ-30 рейтинга ATP. Первым сошёл с дистанции уже в стартовом раунде Карен Хачанов. Его поражение от японца Кея Нисикори было довольно обидным, ведь россиянин с огромным трудом вырвал победу на тай-брейке первого сета, а потом полностью отдал инициативу сопернику – 7:6, 2:6, 2:6.

Аслан Карацев, как и Хачанов, начал борьбу с 1-го круга, где в двух сетах сломил сопротивление француза Уго Умбера – 7:5, 6:4. А вот во втором раунде Аслан совершил камбэк в матче с 9-й ракеткой мира Диего Шварцманом. Напомним, что наш теннисист обыграл аргентинского теннисиста и на Australian Open, но там был хард. Шварцман же считается специалистом по игре на грунте. Поэтому победа Карацева над Диего в Мадриде ценна вдвойне – 2:6, 6:4, 6:1. Отметим, что это уже 4-я в карьере и сезоне победа россиянина над представителем топ-10. Дважды ему проиграл Шварцман, а также Джокович и Рублёв.

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А вот дальше третьего круга пройти Аслану Карацеву не удалось. На его пусти оказался Александр Бублик, представляющий Казахстан. Бублика не раз выручала его отличная подача, но вообще он и в розыгрышах действовал очень разнообразно, был сконцентрирован на игре, не позволял себе никакие вольности, которые ему обычно присущи. В итоге Аслан уступил в двух сетах – 4:6, 3:6. Тем не менее, на своём дебютном выступлении в Мадриде россиянин набрал рейтинговые очки и турнирный опыт, который ему пригодится и в Риме, и на «Ролан Гаррос».

Для Даниила Медведева турнир в Мадриде вообще стал в этом году первым на грунтовом покрытии. Напомним, что россиянин должен был выступать на «Мастерсе» в Монте-Карло, но перед самым стартом он сдал положительный тест на коронавирус. Первым соперником Даниила в столице Испании стал один из хозяев корта Алехандро Давидович Фокина. И игра с испанцем стала непростым испытанием для Медведева. По ходу матча наш теннисист швырял ракетку, спорил с судьёй, ругал грунтовое покрытие. В первом сете он уступил, но затем сумел совершить камбэк – 4:6, 6:4, 6:2. Любопытно, что после матча Даниил написал на камере фломастером «Люблю грунт».

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Казалось, что Медведев уже начал приспосабливаться к грунту, но в третьем круге ему достался ещё один типичный «грунтовик» — чилиец Кристьян Гарин. В самом начале матча у Даниила начались проблемы со здоровьем. Из носа вдруг пошла кровь – пришлось вызвать врача. После медицинского перерыва матч продолжился, но вполне возможно, что самочувствие у нашего игрока было не идеальным. Возможно, что последствия вируса всё ещё дают о себе знать. Первый сет остался за чилийцем. Вторая партия проходила в упорной борьбе и всё решилось на тай-брейке, где удача была на стороне Медведева. Ну а в третьем сете Гарин сделал брейк в 4-м гейме, и после этого игра россиянина совсем разладилась. Он даже начал ругаться на зрителей, получил замечание, поспорил с арбитром и под конец матча отдал ещё одну подачу – 4:6, 6:7, 1:6 за 2 часа 21 минуту.

Как высоко сеянный, Андрей Рублёв начал выступление в Мадриде со второго круга. Матч с американцем Томми Полом не стал лёгкой прогулкой. И это неудивительно, ведь и Рублёв, и Пол в своё время были чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» — Андрей в 2014 году, а Томми – в 2015-м. Грунт для этих теннисистов, что называется, родная стихия. Россиянин смог отыграться с 0:1 по сетам и пробился в 1/8 финала – 6:7, 6:3, 6:4. А там Рублёва ждал ещё один американец, но совершенно другой по стилю игры. Это знаменитый гигант Джон Иснер (рост – 208 см) – специалист по эйсам. Соперники встречались до этого лишь раз – 2015 году в Майами. Тогда 17-летний россиянин уступил американцу.

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В этот раз Джон никаких сюрпризов не преподнёс. Он всё так же штамповал эйсы – один за другим (всего их за матч набралось 29). Впрочем, проблемы на своей подаче у американца возникали, если Андрею удавалось хорошо сыграть на приёме. Большинство розыгрышей оставались всё-таки за россиянином. Так они дошли до тай-брейка, где Иснер взвинтил темп и уверенно повёл – 4:0 и 5:1. Рублёв даже от досады разбил ракетку о корт. Ему затем удалось вернуть один мини-брейк, но этого было недостаточно – 7:6 (7:4). В начале второго сета у Джона начала давать сбой подача, и россиянин этим воспользовался – повёл с брейком – 2:1. Андрей уверенно брал свои геймы, а в концовке партии ещё раз взял чужую подачу – 6:3. В третьей партии всё шло, как и в первом, за исключением 4-го гейма. У Рублёва был брейк-пойнт, ещё 4 раза счёт становился «ровно». Но Иснера снова выручила подача. В итоге всё снова решилось на тай-брейке, где опять сильнее оказался американский гигант – 7:6, 3:6, 7:6.

Вот так наши ребята в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде потерпели тройное поражение. К сожалению, россияне так и не дошли даже до четвертьфинала, хотя были фаворитами в своих матчах. Уже на следующей неделе стартует ещё один турнир такой же высокой категории – на этот раз в столице Италии.