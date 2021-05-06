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«Как он на неё смотрит… Это любовь!» Подписчики оценили фото Серены Уильямс с мужем

«Как он на неё смотрит… Это любовь!» Подписчики оценили фото Серены Уильямс с мужем
Теннис / WTA 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс на своей странице в «Инстаграме» разместила новое фото, на котором она запечатлена с мужем Алексисом Оганяном.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Серены Уильямс в «Инстаграме».

Подписчики оценили новую публикацию Серены. Во что они написали в комментариях:

«Вы просто великолепны».
«Самая замечательная пара на свете!»
«Милашки».
«Как он на неё смотрит… Это любовь!»

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».

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