«Как он на неё смотрит… Это любовь!» Подписчики оценили фото Серены Уильямс с мужем

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс на своей странице в «Инстаграме» разместила новое фото, на котором она запечатлена с мужем Алексисом Оганяном.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Серены Уильямс в «Инстаграме».

Подписчики оценили новую публикацию Серены. Во что они написали в комментариях:



«Вы просто великолепны».

«Самая замечательная пара на свете!»

«Милашки».

«Как он на неё смотрит… Это любовь!»



Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».