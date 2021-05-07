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Аслан Карацев показал фотографии из Рима

Аслан Карацев показал фотографии из Рима
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Аслан Карацев прибыл в Рим (Италия). Он примет участие в турнире категории «Мастерс». Аслан показал вид из отеля, окна которого выходят на Площадь Республики в центре итальянской столицы.

Фотографии из Рима можно посмотреть в «сториз» Аслана Карацева.

Турнир пройдёт с 9 по 16 мая. Помимо Карацева Россию будут представлять Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Также на турнире сыграют Александр Бублик из Казахстана, серб Новак Джокович, представитель Германии Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и другие. Ранее швейцарец Роджер Федерер отказался от участия в соревновании.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2020 году в финальном матче он оказался сильнее представителя Аргентины Диего Шварцмана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Джоковича.

Поражение Карацева в матче с Бубликом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Видеообзор
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