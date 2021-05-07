Медведев вновь станет второй ракеткой мира после поражения Надаля в четвертьфинале Мадрида
Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели вернётся на вторую строчку рейтинга ATP, вновь обогнав испанца Рафаэля Надаля.
Напомним, на текущем «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Медведев дошёл до третьего круга, где проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 7:6, 1:6. Надаль же дошёл до четвертьфинала, где уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.
Напомним, в 2019 году (в 2020-м турнир был отменён) в Мадриде Надаль дошёл до полуфинала, таким образом, он не защитил свой результат и у него сняли 50% очков за выступление. Медведев же в 2019-м проиграл в первом круге и на текущих соревнованиях очки не защищал. Более того, за выход в третий круг он получил 80 рейтинговых очков.
Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида! Медведев снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли?
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