Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев вновь станет второй ракеткой мира после поражения Надаля в четвертьфинале Мадрида

Медведев вновь станет второй ракеткой мира после поражения Надаля в четвертьфинале Мадрида
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели вернётся на вторую строчку рейтинга ATP, вновь обогнав испанца Рафаэля Надаля.

Напомним, на текущем «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Медведев дошёл до третьего круга, где проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 7:6, 1:6. Надаль же дошёл до четвертьфинала, где уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

Напомним, в 2019 году (в 2020-м турнир был отменён) в Мадриде Надаль дошёл до полуфинала, таким образом, он не защитил свой результат и у него сняли 50% очков за выступление. Медведев же в 2019-м проиграл в первом круге и на текущих соревнованиях очки не защищал. Более того, за выход в третий круг он получил 80 рейтинговых очков.

Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида! Медведев снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли?
Зверев сенсационно выбил Короля грунта из сетки престижного «Мастерса». Но выиграл от этого не только Александр.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021