Берреттини вышел в полуфинал турнира в Мадриде, под ноль взяв у Гарина решающий сет
Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В четвертьфинальном поединке Берреттини в трёх сетах обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 5:7, 6:3, 6:0.
Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Итальянец 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Гарина – 5 эйсов, 5 невынужденных ошибок и 3 спасённых брейк-пойнта из 6.
За право выйти в финал восьмой сеяный Берреттини поборется с норвежцем Каспером Руудом.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.
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