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Берреттини вышел в полуфинал турнира в Мадриде, под ноль взяв у Гарина решающий сет

Берреттини вышел в полуфинал турнира в Мадриде, под ноль взяв у Гарина решающий сет
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном поединке Берреттини в трёх сетах обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 5:7, 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Итальянец 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Гарина – 5 эйсов, 5 невынужденных ошибок и 3 спасённых брейк-пойнта из 6.

За право выйти в финал восьмой сеяный Берреттини поборется с норвежцем Каспером Руудом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.

Мадрид (м). 1/4 финала
07 мая 2021, пятница. 21:40 МСК
Маттео Берреттини
10
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 0
         
Кристьян Гарин
25
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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