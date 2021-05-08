Берреттини вышел в полуфинал турнира в Мадриде, под ноль взяв у Гарина решающий сет

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном поединке Берреттини в трёх сетах обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 5:7, 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Итальянец 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Гарина – 5 эйсов, 5 невынужденных ошибок и 3 спасённых брейк-пойнта из 6.

За право выйти в финал восьмой сеяный Берреттини поборется с норвежцем Каспером Руудом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.