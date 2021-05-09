Состав женской сборной России на Олимпиаду в Токио будет сформирован после «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, после какого турнира будет окончательно сформирована заявка женской сборной России на Олимпийские игры в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
«У девочек состав сборной будет определён после «Ролан Гаррос» – этот турнир является ключевым. Реально на попадание в состав претендует семь человек. Анастасия Павлюченкова показала отличную игру в Мадриде и после такого результата реально претендует на Токио», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Ранее стало известно, кто из российских теннисистов выступит на грядущих Олимпийских играх в столице Японии. Ими стали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.
Шамиль Тарпищев назвал российских теннисистов, которые примут участие в ОИ в Токио
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