Состав женской сборной России на Олимпиаду в Токио будет сформирован после «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, после какого турнира будет окончательно сформирована заявка женской сборной России на Олимпийские игры в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«У девочек состав сборной будет определён после «Ролан Гаррос» – этот турнир является ключевым. Реально на попадание в состав претендует семь человек. Анастасия Павлюченкова показала отличную игру в Мадриде и после такого результата реально претендует на Токио», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее стало известно, кто из российских теннисистов выступит на грядущих Олимпийских играх в столице Японии. Ими стали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.