Зверев уступает лишь «Большой четвёрке» по количеству титулов на «Мастерсах»

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел на пятое место по количеству побед в финалах турниров серии «Мастерс» среди действующих игроков тура. После победы в финале турнира в Мадриде у немца четыре титула на «Мастерсах». Его опережают лишь представители «Большой четвёрки» – серб Новак Джокович (36), испанец Рафаэль Надаль (35), швейцарец Роджер Федерер (28) и шотландец Энди Маррей (14).

Напомним, финале «Мастерса» в Мадриде Зверев (5) обыграл итальянца Маттео Берреттини (8) в трёх сетах со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3. Немец впервые за три года победил на турнире такого уровня.

Для 24-летнего Зверева это 15-й титул на уровне ATP в карьере, столько же у американца Джона Иснера и француза Ришара Гаске.