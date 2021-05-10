Зверев уступает лишь «Большой четвёрке» по количеству титулов на «Мастерсах»
Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел на пятое место по количеству побед в финалах турниров серии «Мастерс» среди действующих игроков тура. После победы в финале турнира в Мадриде у немца четыре титула на «Мастерсах». Его опережают лишь представители «Большой четвёрки» – серб Новак Джокович (36), испанец Рафаэль Надаль (35), швейцарец Роджер Федерер (28) и шотландец Энди Маррей (14).
Напомним, финале «Мастерса» в Мадриде Зверев (5) обыграл итальянца Маттео Берреттини (8) в трёх сетах со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3. Немец впервые за три года победил на турнире такого уровня.
Для 24-летнего Зверева это 15-й титул на уровне ATP в карьере, столько же у американца Джона Иснера и француза Ришара Гаске.
Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых
При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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