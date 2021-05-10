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Зверев взял второй титул в Мадриде, обыграв Берреттини. Видеообзор

Зверев взял второй титул в Мадриде, обыграв Берреттини. Видеообзор
Теннис / ATP 0
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев взял титул на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В решающем матче Зверев (5) в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини (8) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты.

Зверев 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Берреттини (8) — 7 эйсов, 1 невынужденная ошибка и 1 спасённый брейк-пойнт из 3.

Для Александра это 15-я победа на турнирах уровня ATP в одиночном разряде и вторая в столице Испании. Первый титул в Мадриде он взял в 2018 году, обыграв австрийца Доминика Тима.

Отметим, что 24-летний немец вышел на пятое место по количеству титулов на «Мастерсах» среди действующих игроков, у него их – четыре. Больше только у представителей «Большой четвёрки» – серба Новака Джоковича (36), испанца Рафаэля Надаля (35), швейцарца Роджера Федерера (28) и шотландца Энди Маррея (14).

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