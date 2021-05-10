Арина Соболенко поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 мая белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на третью строчку, чешка Каролина Мухова — на восьмую. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, сохранила за собой седьмую позицию.
Чемпионская гонка WTA. 10 мая
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3121.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2465.
3 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 2422.
4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1980.
5 (4). Дженнифер Брэйди (США) — 1618.
6 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1576.
7 (7). Вероника Кудерметова (Россия) — 1417.
8 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 1126.
9 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1126.
10 (9). Джессика Пегула (США) — 1126.
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14 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 1026...
29 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 647...
31 (77). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 598...
41 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 426...
48 (46). Маргарита Гаспарян (Россия) — 387...
51 (47). Светлана Кузнецова (Россия) — 372...
53 (52). Вера Звонарёва (Россия) — 360...
68 (63). Людмила Самсонова (Россия) — 263...
77 (74). Анастасия Гасанова (Россия) — 223...
89 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 173...
92 (87). Анна Калинская (Россия) — 168...
98 (92). Варвара Грачёва (Россия) — 155.
Рейтинг доступен на «Чемпионате»
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