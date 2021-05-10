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Арина Соболенко опубликовала фото в постели

Арина Соболенко опубликовала фото в постели
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка находится в Риме, где сегодня, 10 мая, стартует турнир категории WTA-1000. Арина показала место своего проживания на время соревнований и сфотографировалась в постели.

Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко

Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко

Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко

На турнире в столице Италии Арина стартует со второго круга. Её первой соперницей будет победительница противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Камила Джорджи (Италия, WC).

8 мая Арина стала победительницей турнира в Мадриде. В финальном матче она обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 6:0, 3:6, 6:4. В новом рейтинге WTA Соболенко впервые в карьере поднялась на четвёртую строчку. В чемпионской гонке она заняла третью позицию.

Арина Соболенко поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA
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