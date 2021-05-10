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Россиянка Александрова обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Риме

Россиянка Александрова обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу на старте турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого круга она уверенно обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Александрова 3 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Костюк — 2 двойные ошибки и 1 спасённый брейк-пойнт из 4.

В следующем круге соревнований Александрова встретится с победительницей матча Дженнифер Брэйди (США) — Чжан Шуай (Китай).

Призовой фонд женского турнира в Риме составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является третья ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп.

Рим (ж). 1-й круг
10 мая 2021, понедельник. 13:20 МСК
Марта Костюк
79
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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