Россиянка Александрова обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу на старте турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого круга она уверенно обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Александрова 3 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Костюк — 2 двойные ошибки и 1 спасённый брейк-пойнт из 4.

В следующем круге соревнований Александрова встретится с победительницей матча Дженнифер Брэйди (США) — Чжан Шуай (Китай).

Призовой фонд женского турнира в Риме составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является третья ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп.