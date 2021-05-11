Халеп — о выигрыше Соболенко турнира в Мадриде: это неудивительно. Она отлично играет.

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала победу белоруски Арины Соболенко на турнире в Мадриде (Испания). В финальном матче Арина обыграла представительницу Австралии первую ракетку мира Эшли Барти со счётом 6:0, 3:6, 6:4.
«Это неудивительно. Соболенко отлично играет. Очень мощный теннис. У неё есть уверенность. Она действительно может многое сделать и на турнирах „Большого шлема“, она приближается к этому. Она играла в финале в Штутгарте, так что это не первый результат на грунте. Поздравляю её. Она играет очень хорошо. Я думаю, что она очень уверена в себе. Я не была удивлена и ожидаю от неё большего», — приводит слова Халеп WTA.
Следующим матчем для Соболенко станет встреча второго круга турнира в Риме (Италия) с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.
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