Басилашвили не справился с Берреттини в первом круге «Мастерса» в Риме
30-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили выбыл из борьбы за титул турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В стартовом матче Басилашвили в трёх сетах проиграл девятой ракетке мира итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом 6:4, 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Басилашвили 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Берреттини — 12 эйсов, 2 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
Во втором круге Берреттини сразится с представителем Австралии Джоном Миллманом.
Призовой фонд соревнований в Риме составил более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Рим (м). 1-й круг
11 мая 2021, вторник. 14:00 МСК
9
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
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|6
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|2
|4
30
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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