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Басилашвили не справился с Берреттини в первом круге «Мастерса» в Риме

Басилашвили не справился с Берреттини в первом круге «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

30-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили выбыл из борьбы за титул турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В стартовом матче Басилашвили в трёх сетах проиграл девятой ракетке мира итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Басилашвили 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Берреттини — 12 эйсов, 2 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Берреттини сразится с представителем Австралии Джоном Миллманом.

Призовой фонд соревнований в Риме составил более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Рим (м). 1-й круг
11 мая 2021, вторник. 14:00 МСК
Маттео Берреттини
9
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Николоз Басилашвили
30
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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