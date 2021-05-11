Басилашвили не справился с Берреттини в первом круге «Мастерса» в Риме

30-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили выбыл из борьбы за титул турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В стартовом матче Басилашвили в трёх сетах проиграл девятой ракетке мира итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Басилашвили 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Берреттини — 12 эйсов, 2 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Берреттини сразится с представителем Австралии Джоном Миллманом.

Призовой фонд соревнований в Риме составил более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.