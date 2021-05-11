Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим: «большое трио» по-прежнему доминирует на «шлемах». Очень тяжело выиграть у них 3 сета

Тим: «большое трио» по-прежнему доминирует на «шлемах». Очень тяжело выиграть у них 3 сета
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о сложности выступления на турнирах «Большого шлема» против Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«На турнирах «Большого шлема» по-прежнему доминирует «большое трио». Выиграть три сета у них гораздо тяжелее, чем два. Это одна из главных причин.

Но у более молодых игроков набралось уже много выступлений в финалах главных теннисных турниров. Думаю, в ближайшем будущем таких теннисистов будет становиться только больше.

Многие недооценивают наше время и эпоху. Нам повезло наблюдать и играть против трёх лучших игроков в истории тенниса. Выигрывать турниры «Большого шлема» невероятно сложно, ведь в большинстве случаев чемпиону приходится побеждать двух своих главных оппонентов», — приводит слова Тима издание Tennis Head.

Напомним, Доминик Тим выиграл US Open-2020, став первым теннисистом с 2016 года, сумевшим отобрать звание победителя турнира «Большого шлема» у Надаля, Джоковича и Федерера.

Доминик Тим посетил Гран-при Испании Формулы 1
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021