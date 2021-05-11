Тим: «большое трио» по-прежнему доминирует на «шлемах». Очень тяжело выиграть у них 3 сета

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о сложности выступления на турнирах «Большого шлема» против Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
«На турнирах «Большого шлема» по-прежнему доминирует «большое трио». Выиграть три сета у них гораздо тяжелее, чем два. Это одна из главных причин.
Но у более молодых игроков набралось уже много выступлений в финалах главных теннисных турниров. Думаю, в ближайшем будущем таких теннисистов будет становиться только больше.
Многие недооценивают наше время и эпоху. Нам повезло наблюдать и играть против трёх лучших игроков в истории тенниса. Выигрывать турниры «Большого шлема» невероятно сложно, ведь в большинстве случаев чемпиону приходится побеждать двух своих главных оппонентов», — приводит слова Тима издание Tennis Head.
Напомним, Доминик Тим выиграл US Open-2020, став первым теннисистом с 2016 года, сумевшим отобрать звание победителя турнира «Большого шлема» у Надаля, Джоковича и Федерера.
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