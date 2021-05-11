Десятая ракетка мира Шварцман уступил Оже-Альяссиму во втором круге турнира в Риме

Десятая ракетка мира Диего Шварцман покинул мужские одиночные соревнования на турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия).
Во втором круге соревнований аргентинский теннисист уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму в двух сетах со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту. На счету Шварцмана 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и единственная реализованная попытка брейк-пойнта. 21-я ракетка мира Оже-Альяссим совершил 5 эйсов, 4 двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 6.
В следующем круге соревнований канадский теннисист сыграет с победителем противостояния между аргентинцем Федерико Дельбонисом и Давидом Гоффеном (Бельгия).
Шварцман продолжит выступления на турнире в парном разряде вместе с аргентинцем Андресом Мольтени.
Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд составляет более € 2,5 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович.
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