Когда 170 см не приговор. Диего Шварцман победил Надаля и уже рвётся в теннисную элиту

Прошлогодний чемпион «Мастерса» в Риме испанец Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале одному из самых низкорослых теннисистов мира – Диего Шварцману. Аргентинец, чей рост составляет 170 см, в 9 предыдущих встречах с Королём грунта неизменно проигрывал Надалю. И вот с 10-й попытки он в двух сетах обыграл Рафаэля. Можно ли это назвать сенсацией? Скорее нет, чем да, поскольку Шварцман целенаправленно шёл к этой победе, готовился к ней, подбирал ключи к безупречной игре Надаля на грунте и наконец добился своего.

Говоря об аргентинце Диего Шварцмане, нельзя не вспомнить о его происхождении. Вы будете смеяться, но у него тоже есть российские корни, как у Циципаса, Шаповалова, Зверева, Кенин и Анисимовой! Предки отца теннисиста приехали в Аргентину на корабле из России, а вот прадед по материнской линии жил в Польше. И во время Холокоста, как и многие евреи, был отправлен в концлагерь. Однако по дороге поезд, на котором ехал прадед Диего, сломался, и группе еврейских пленников удалось сбежать. Позже прадед Шварцмана перевёз свою семью в Аргентину, причём никто из них не знал ни слова на испанском языке. «История моих предков – это ценные уроки о важности семьи. Это помогло мне понять, как правильно смотреть на победы и поражения в спорте. Что бы ни происходило в моей карьере, это не идёт ни в какое сравнение с тем, что пережила моя семья», — говорит Шварцман.

Диего родился в многодетной семье. У него два старших брата и сестра. Причём, как рассказывает Диего, до его рождения семья жила вполне благополучно. У них была компания по производству одежды и ювелирных изделий. Они имели собственный дом в столице Аргентины и ещё один – в провинции. Каждый год в декабре и января они ездили в Уругвай на каникулы. Всё изменилось после рождения Диего. Финансовый кризис, который охватил Аргентину, превратил семью Шварцманов в банкротов. Они потеряли всё. Их жизнь в 90-е – начале 2000-х напоминала существование многих российских семей, которые перебивались случайными заработками и постоянно думали о том, где найти деньги, чтобы прокормить детей. Когда пришла пора ездить на турниры, семья экономила на всём, но выкраивала деньги, чтобы Диего смог выступить и показать на корте всё, на что он способен. Юный теннисист, как правило, ездил с мамой. Они снимали самую дешёвую комнату в отеле, причём спали на одной кровати. В какой-то момент они даже во время турнира продавали резиновые браслеты, чтобы хоть как-то оплатить дорожные расходы.

Когда юному теннисисту было 13 лет, врач сказал ему, что его рост никогда не будет выше 170 см. Это был шок для юного дарования, который мечтал покорить «Ролан Гаррос». Он понимал, что такой приговор может поставить крест на его теннисной карьере, ведь уже долгие годы в теннисе преобладают игроки высокого роста. Даже Надаль и Федерер с их 185 см не считаются гигантами. А теннисисты нового поколения уже многие под два метра – Медведев и Зверев – по 198, Берреттини – 196, Циципас – 193.

Однако Шварцман не бросил теннис. Родители поддержали Диего и сказали ему, что он должен построить свою жизнь и карьеру так, чтобы его рост ни в коей мере не повлиял на его мечты. И благодаря опытным тренерам, своему боевому характеру и трудолюбию Шварцман смог выстроить собственный уникальный стиль игры, который нивелирует разницу в росте с его соперниками.

Прежде всего Диего Шварцман – один из лучших теннисистов по игре на приёме. В этом он может сравниться только с Надалем и Тимом. Ещё аргентинец отлично перемещается по корту и у него превосходная реакция. Лучше всего Диего чувствует себя на грунтовом покрытии. Он выиграл два турнира на земле (Стамбул и Рио-де-Жанейро) и один на харде (Лос-Кабос), а ещё 5 раз добирался до финалов. Матчи с Рафаэлем Надалем всегда имели для Шварцмана принципиальное значение, поскольку Рафаэль – с детства был кумиром аргентинца. Диего шаг за шагом подбирался к Королю грунта, выискивая слабые места в его игре. В 2018 году аргентинцу дважды удалось выиграть у Рафаэля по сету – на Australian Open и «Ролан Гаррос». К 2020 году счёт личных встреч Шварцман – Надаль стал разгромным – 0-9. Но на «Мастерсе» в Риме Диего смог наконец-то победить.

Диего Шварцман стабильно продвигается в рейтинге ATP. В 2013 году аргентинец закончил сезон на 117-м месте, в 2014-м оказался на 61-м, в 2016-м – на 52-м. Затем продолжил улучшать свои позиции – 26-е место, 17-е и в конце 2019-го был уже 14-м. И победа в Риме над Рафаэлем Надалем должна вдохновить аргентинца перед стартующим уже 27 сентября «Ролан Гаррос». На кону будут огромные рейтинговые очки, а значит и возможность прорваться в теннисную элиту – в частности, отобраться на Итоговый чемпионат ATP.

Шварцман, как и все аргентинские дети, всегда любил играть в футбол. Его и назвали в честь кумира миллионов – Диего Марадоны. Когда Шварцман был маленьким, бабушка покупала ему форму знаменитых европейских футбольных команд – «Реал» (Мадрид) и «Барселона». В этих же футболках малыш играл и в теннис. В 2018 году Диего посетил чемпионат мира по футболу в России в составе многочисленной группы аргентинских болельщиков. В частности, Шварцман, а также бывшие теннисисты Хуан Монако и Хуан-Игнасио Чела ездили в Нижний Новгород, чтобы поддержать сборную Аргентину в матче с хорватами.

В команду поддержки Диего входит не только его большая семья, а также тренерский штаб, но и девушка теннисиста – Эухения Де Мартино.

Молодые люди начали встречаться осенью 2019 года, как свидетельствуют их социальные сети. Эухения сотрудничает с модельным агентством. В её «инстаграме» 82,2 тысячи подписчиков, причём их число выросло чуть ли не в два раза за то время, что она встречается со Шварцманом. И эта фотография – одна из самых скромных в её подборке.

Пока у Диего всё складывается хорошо, он полон оптимизма и пытается поделиться положительными эмоциями с окружающими: «Я никогда не думал, что моя карьера будет такой как сейчас. Я всегда много трудился и думаю, что преодоление препятствий сделало меня лучше и как спортсмена, и как человека. Если я смог так высоко подняться, то сможете и вы. Верьте в себя, несмотря ни на что. Отдавайте всё, что у вас есть любимому делу, и однажды – даже если ваш рост 170 см – вы сможете осуществить свои мечты».