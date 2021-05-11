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Серена Уильямс: я не знаю своё место в рейтинге WTA, но точно в районе топ-10

Серена Уильямс: я не знаю своё место в рейтинге WTA, но точно в районе топ-10
Теннис / WTA 0

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс рассказала о своей физической и игровой форме, а также о настрое на теннисисток из топ-10 рейтинга.

«Все готовятся ко встречам против игроков из десятки рейтинга WTA, я должна быть готова к этому. Честно говоря, я не знаю своё место, но я где-то в районе топ-10.

У меня были интенсивные несколько недель тренировок – очень тяжёлые. Я чувствую себя хорошо в Риме. Надеюсь, что у меня здесь будут хорошие матчи, а потом я сыграю на турнире «Большого шлема», что не может не радовать. Так что думаю, буду готова к играм», — цитирует Уильямс издание Tennis365.

На турнире в Риме Уильямс стартует с первого круга матчем против аргентинской теннисистки Надии Подорской.

Напомним, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс в 2021 году приняла участие в двух турнирах в Мельбурне в феврале, один из которых – открытый чемпионат Австралии. На Australian Open она уступила в 1/2 финала Наоми Осаке, на турнире Мельбурн-1 также в полуфинале проиграла Эшли Барти.

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