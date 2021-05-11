Серена Уильямс: я не знаю своё место в рейтинге WTA, но точно в районе топ-10

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс рассказала о своей физической и игровой форме, а также о настрое на теннисисток из топ-10 рейтинга.
«Все готовятся ко встречам против игроков из десятки рейтинга WTA, я должна быть готова к этому. Честно говоря, я не знаю своё место, но я где-то в районе топ-10.
У меня были интенсивные несколько недель тренировок – очень тяжёлые. Я чувствую себя хорошо в Риме. Надеюсь, что у меня здесь будут хорошие матчи, а потом я сыграю на турнире «Большого шлема», что не может не радовать. Так что думаю, буду готова к играм», — цитирует Уильямс издание Tennis365.
На турнире в Риме Уильямс стартует с первого круга матчем против аргентинской теннисистки Надии Подорской.
Напомним, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс в 2021 году приняла участие в двух турнирах в Мельбурне в феврале, один из которых – открытый чемпионат Австралии. На Australian Open она уступила в 1/2 финала Наоми Осаке, на турнире Мельбурн-1 также в полуфинале проиграла Эшли Барти.
- 11 мая 2021
-
20:48
-
20:47
-
20:22
-
20:03
-
19:54
-
18:38
-
18:24
-
18:03
-
17:39
-
17:25
-
16:50
-
16:22
-
16:13
-
15:55
-
15:00
-
14:31
-
14:15
-
13:54
-
13:32
-
13:23
-
12:19
-
11:47
-
11:14
-
10:27
-
09:59
-
09:32
-
00:32
-
00:01
- 10 мая 2021
-
22:51
-
21:33
-
21:17
-
20:41
-
19:25
-
19:07
-
18:23